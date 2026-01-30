YouTubeチャンネル「Maplewood Bengals」では、段ボール箱で遊ぶベンガル猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「猫たちがとっても幸せそう！」「なんてかわいい仲間たちなんだろう」という声が続出しました。【画像5枚】「コントかよ！？」これが、箱に「ズボッ」と吸い込まれる猫です！（6枚）注目を集めたのは「Bengal Kittens and a box. How fun can that really be？」という動画。ベンガル猫の子猫が、段ボール箱に