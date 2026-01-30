YouTubeチャンネル「Maplewood Bengals」では、段ボール箱で遊ぶベンガル猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「猫たちがとっても幸せそう！」「なんてかわいい仲間たちなんだろう」という声が続出しました。

【画像5枚】「コントかよ！？」これが、箱に「ズボッ」と吸い込まれる猫です！（6枚）

注目を集めたのは「Bengal Kittens and a box. How fun can that really be？」という動画。ベンガル猫の子猫が、段ボール箱に乗って興味津々に箱の中を見つめています。

「あ、落ちた…」 見事な“すってんころりん”に爆笑

画面手前にいたベンガル猫が、勢いよく段ボール箱にダイブ。すると、段ボール箱の中から他のベンガル猫が「びっくりしたニャ〜！」という顔をして飛び出してきました。

さらに他のベンガル猫も参戦し、みんなが段ボール箱に夢中に。段ボール箱にちょこんと乗っている子猫は、まだ様子をうかがっています。少し怖いのかもしれませんね。

みんながいなくなった瞬間がやってきました。ここで、子猫は思いきって、おそるおそる身を乗り出します。

ところが、子猫が足を乗せたところが下に落ちて、子猫はひっくり返ってそのまま段ボールの中へズボッと落ちてしまいました。見事な落ちっぷりです。

その後は、段ボール箱の中から外をのぞいたり、代わる代わる段ボール箱の中に入ったり。ベンガル猫たちは、新しいおもちゃの段ボール箱で遊びながらじゃれ合っていました。

好奇心旺盛なベンガル猫を見た視聴者からは、「本当にかわいらしい！」「この子たちを見ているだけで気分が明るくなるよ」などのコメントが寄せられています。ベンガル猫たちが無邪気に遊ぶ姿を、皆さんもぜひ動画でご覧ください。