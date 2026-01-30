アメリカのヘグセス国防長官は29日、イランによる核開発を阻止するため、「アメリカ軍はトランプ大統領が求めるあらゆる事態に対応する準備をしている」と述べ、軍事攻撃も辞さない構えを強調しました。ヘグセス国防長官は閣僚会議で「イランは核能力を追求すべきではない」と警告したうえで、「トランプ大統領が戦争省に求めるあらゆる任務をいつでも実行できるよう準備している」と述べ、軍事攻撃を含むアメリカ軍の態勢強化に言