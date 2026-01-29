先週、内閣府の公用車が赤坂の交差点に突っ込み、1人が死亡した事故。29日の実況見分で、当時、時速130キロに達していたことが新たにわかりました。■内閣府の公用車、69歳の男性が運転29日午前に行われた、事故車両の実況見分。後部のガラスがなくなったタクシー。ワゴン車は、左側面が大きくへこんでいます。そして、前の部分が大破した車は、事故を起こした公用車です。フロントガラスの内側には「閣」の文字。「内閣府」と書い