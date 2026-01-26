日本記者クラブ主催の「党首討論」が２６日、都内で行われた。自民・高市早苗、維新・藤田文武、中道・野田佳彦、国民・玉木雄一郎、参政・神谷宗幣、共産・田村智子、れいわ・大石晃子の７党首が出席した。冒頭、司会者から発言の制限時間厳守が伝えられてスタートしたが、最初の「各党首主張」を順番に述べる１巡目から、れいわ・大石晃子共同代表が「わたし今日、涙で目が腫れちゃってるんですよね」と切り出し、制限時間１