スポーツの楽しさを感じてもらおうと、ソフトボール世界選手権のメダリストが指導する特別授業が、大分県佐伯市の中学校で行われました。 【写真を見る】ソフトボール世界選手権、銀メダリスト洲鎌夏子さん直伝中学生に特別授業大分 佐伯市の本匠中学校を訪れたのは、ソフトボール世界選手権銀メダリストの洲鎌夏子さんです。 この取り組みは、スポーツ庁が2023年から行っているアスリӦ