イラン議会国家安全保障・外交政策委員会モフセニ・サーニー委員は現地時間1月25日、取材に対して「敵側の現状軍事配備に基づき、イランの武装組織はすでに全面的な警戒準備の状態に入った」と述べました。サーニー委員は、「イランは監視対象地域での敵側の動向を監視し続けている。軍は待機している。いかなる形の侵犯を受けても、イランは強烈な反撃を行う。襲撃範囲はホルムズ海峡から地域内にある米国のすべての利害関係拠点