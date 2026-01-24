ハライチ岩井、『地獄先生ぬ〜べ〜』で衝撃を受けたキャラ「真っ裸で。陰部がジャンプの海賊のマークで…」

1月23日（金）深夜に放送された漫画開発系バラエティ『バズマンTV』では、名作マンガの最終回のコマを当てる好評企画「最終回クイズ！いろいろあってラストはこのコマ」が開催。

出題されたマンガをめぐって、岩井勇気（ハライチ）が“衝撃を受けたキャラクター”を明かす場面があった。

【映像】ハライチ岩井が明かす、『地獄先生ぬ〜べ〜』で衝撃を受けたキャラ

今回お題となった名作マンガは、『幽☆遊☆白書』『地獄先生ぬ〜べ〜』『ハイスクール！奇面組』の3作品。

そのうち2問目に出題されたのが、1993年から1999年にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』（原作：真倉翔、作画：岡野剛）だった。

『地獄先生ぬ〜べ〜』の主人公は、怪奇現象が多発する童守小学校に赴任した教師の“ぬ〜べ〜”こと鵺野鳴介。

普段は頼りないが、生徒のピンチには手袋で隠した“鬼の手”を使ってさまざまな妖怪や悪霊から子供たちを守るという、ホラーアクション作品だ。

同マンガについて、岩井は「『ぬ〜べ〜』はちょっとエッチだった」と振り返る。

「衝撃を受けたキャラがいるんですよね？」とやす子から聞かれると、岩井は「眠鬼ね。ぬ〜べ〜の左手に封印されてる鬼の妹なんですけど、眠鬼が最初に出てきたときに、見開きのページだったんですよ」と説明。

続けて岩井は「パーン！って眠鬼が出てきたけど、真っ裸で。陰部がジャンプの海賊のマークで隠されていたんですよ」と、大胆な姿で登場したキャラクターに衝撃を受けたことを明かした。

眠鬼のインパクト抜群のビジュアルにはスタジオも仰天。三村マサカズ（さまぁ〜ず）も「すごいな！」と驚きの声を上げた。