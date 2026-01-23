ÌÓÀè¤À¤±¿§Æþ¤ì¤ë¡Ö¿þ¥«¥é¡¼¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬»÷¹ç¤¦¡©¡¡¸þ¤¯¡õ¸þ¤«¤Ê¤¤È±·Á¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡ÚÈþÍÆ»Õ¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¶áÇ¯¤ÏÁ´Æ¬¤òÆ±¤¸¥«¥é¡¼¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä¥Ð¥ì¥¤¥ä¡¼¥¸¥å¤Ê¤É°ìÉôÊ¬¤À¤±¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÓÀè¤À¤±À÷¤á¤ë¡Ö¿þ¥«¥é¡¼¡×¤Ï¡¢Á´Æ¬¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¿þ¥«¥é¡¼¡×¤¬¸þ¤¯¿Í¡õ¸þ¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿þ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¿þ¥«¥é¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¡¢»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈþÍÆ¼¼¡ÖGrace Avenue¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¥µ¥í¥ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÇÈþÍÆ»Õ¤Î¸¶ÌÚ²ÂÍ´¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿þ¥«¥é¡¼¤Ï¿§Íî¤Á¤·¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤·¤Ê¤¤
Q.¶áÇ¯¡¢ÌÓÀè¤Ë¤À¤±¿§¤òÆþ¤ì¤ë¡Ö¿þ¥«¥é¡¼¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤è¤¯¸«³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¿þ¥«¥é¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È±Á´ÂÎ¤Ë¿§¤òÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶ÌÚ¤µ¤ó¡Ö¿þ¥«¥é¡¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´Æ¬¥«¥é¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÇÉ¼êÈ±¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉý¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢°ìÉôÊ¬¤À¤±º¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´Æ¬¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿§Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¿þ¥«¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÉôÊ¬¤À¤±¤¬Âà¿§¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¡Ø¿§Íî¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º¬¸µ¤Þ¤Ç¥«¥é¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¯À¸¤¨¤Æ¤¤¿ÃÏÌÓ¤ÎÈ±¿§¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥×¥ê¥óÆ¬¡Ù¾õÂÖ¤âÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Æ¬¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ±Á´ÂÎ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬µÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥±¥¢¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×
Q.¿þ¥«¥é¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¢¿þ¥«¥é¡¼¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´é¤Î·Á¤äÈ±·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿þ¥«¥é¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶ÌÚ¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º»÷¹ç¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥Æ¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤ÇÌÓÀè¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¥Ï¥Í¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¥»¥ß¥í¥ó¥°¤«¤é¥í¥ó¥°ÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤ª´«¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙÈ±¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¥«¥é¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¹ü³ÊÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍñ·¿¤äÌÌÄ¹¤Ê¤É½Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ë»÷¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¾¯¤·¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÆÃ¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
Èò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿þ¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤¬À¸¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½Å¤á¤Î¥ï¥ó¥ì¥ó¥°¥¹¤äÌÓÀè¤Þ¤Ç½Å¤¿¤á¤Î¥Ü¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÓÀè¤Ë·Ú¤µ¤ä¤½¤®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
Q.¿þ¥«¥é¡¼¤ò»î¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¾®¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶ÌÚ¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿þ¥«¥é¡¼¤ò¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¿§¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Âð¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿§Íî¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÌÓ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¤Ç»¤¤¿§Ì£¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¿§Íî¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤Î¿§¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÄê´üÅª¤Ë¿§¤ÎÊäÀµ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢É¬¤º¤·¤â¿§Íî¤Á¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¿§¤òÆþ¤ìÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂà¿§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤È±¿§¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼þ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤ª¤·¤ã¤ìÀ÷¤á¤Î¥«¥é¡¼¤ÇÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Âà¿§¤·¤Æ¤â¤Ê¤¸¤à¿§¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÉô¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Î»Ü½Ñ¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥±¥¢¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÌÓÀè¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÊÝ¼¾¤È¥À¥á¡¼¥¸Êä½¤¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã´Åö¤ÎÈþÍÆ»Õ¤È»öÁ°¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÃúÇ«¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿þ¥«¥é¡¼¤ÎÉôÊ¬¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯±£¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¿þ¥«¥é¡¼¤ÏÆü¡¹¤Î¼êÆþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èæ³ÓÅªÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÌÓ¤ä¼þ¤ê¤Î°Å¤¤¥«¥é¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¸ÄÀÅª¤Ê°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£