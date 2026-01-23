1月23日午後、静岡県掛川市のバイパスで大型トラックと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。この事故で軽乗用車を運転していた77歳の女性が死亡しました。 23日午後0時半頃、掛川市上西郷の国道1号掛川バイパス下り線で、軽乗用車と大型トラックが正面衝突する事故がありました。上り線を走行していた軽乗用車が何らかの理由で中央線をはみ出したとみられています。 この事故で、軽乗用車を運転していた静岡県島田市大代の7