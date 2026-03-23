JR九州の特急が急停車し、乗客が骨折する大けがをしました。運転士のブレーキ操作のミスが原因です。 JR九州によりますと、23日午後1時45分ごろ、豊肥線の下り、南熊本駅と新水前寺駅の間で、4両編成の「特急あそぼーい！」が急停車しました。 列車には約20人の乗客がいましたが、そのうち1人の成人女性が転倒し、上半身を骨折する大けがをしました。 運転士が、新水前寺駅に停車するため速度を落とそうとした際、