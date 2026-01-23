【モデルプレス＝2026/01/23】Snow Man目黒蓮が2月1日、テレビ朝日系「祝！徹子の部屋 50周年記念！！超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（午後5時〜8時56分※一部地域を除く）に出演することが決定。「徹子の部屋」初出演となり、向井康二と予行練習をして収録に臨んだことを明かした。【写真】黒柳徹子からの無茶ぶりに奮闘するスノメンバー◆目黒蓮徹子の部屋」初出演決定同番組は、“芸能界総出”というタイトルどおり、50周