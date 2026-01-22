1月20日深夜放送のテレビ東京系『伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」』にやす子が出演し、ブレイクの裏で限界を感じていたと明かした。【関連】やす子、大活躍の2024年は「一生で1度しかない1年」芸能界の難しさも痛感「当たり前じゃない」番組で、やす子は、「3回ぐらい本当に飛びそうになった時がありまして」と切り出し、年3日しか休みがなかった2023年のことだと説明。続けて、「言ったことないんですけど、マネージ