投資で失敗しないためには何を心がければいいのか。デルタクリエイト代表の佐藤舞（サトマイ）さんは「『私はNISAで知識があるから』と少し投資をかじったことのある人ほど危ない。バフェットは投資において"攻め"よりも"守り"を重視している」という――。※本稿は、佐藤舞『あっという間にお金はなくなるから』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。