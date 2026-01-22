米EU関係が急速に悪化1月20日、トランプ氏が2期目の米大統領に就任してから1年が経過した。前例のない行動を取り続けてきたトランプ氏だが、デンマーク自治領グリーンランドの領有に向けた動きほど、国際社会を驚かせるものはなかっただろう。【写真】笑顔がそっくり…「トランプ氏孫娘」カリスマぶりは祖父譲りかトランプ氏は17日、米国のグリーンランド買収に反対するデンマークなど欧州8カ国に対し、2月から10％の関税を課