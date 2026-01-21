元タレントの田代まさしさん（６９）が、ＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査の結果を明かした。２１日に自身のインスタグラムで「今年、７０歳の古希を迎える年齢なのでこの際ちゃんと身体のメンテナンスを整える検査を実施しよう！と幼馴染で脳外科医の友人の病院で脳のＭＲＩをとって検査をしてもらいました！」と報告。その上で「結果は年齢的な加齢による脳の萎縮（いしゅく）もみられ、軽い脳梗塞（こうそく）が結構あるとのこ