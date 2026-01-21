ハムストリングの負傷は長引きやすい。まずは回復に専念したい(C)Getty Imagesラ・リーガ第20節のレアル・ソシエダ対バルセロナ戦で左太ももを痛め、負傷退場した久保建英。現地時間1月19日、クラブが検査結果を発表し、久保が左足ハムストリング（太もも裏）の筋損傷を負っていることを明らかにした。クラブから全治期間は公表されていないが、地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は「大きなサプライズがない限り、おおむね1〜2か月