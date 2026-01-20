高市早苗が総理でいいのかどうか、国民のみなさまに決めていただくしかない」1月19日、高市早苗首相は記者会見でこのように述べ、衆院を1月23日に解散することを表明した。総選挙は1月27日公示、2月8日投開票の日程となることも明らかにされた。「4年任期の衆院議員ですが、現議員はわずか3分の1の454日で失職することになります。さらに、急な解散を象徴するように、解散から投票まで16日しかありません。これは戦後最短です