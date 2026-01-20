静岡県伊東市の前市長・田久保真紀氏（55）が、2026年1月18日にインスタグラムを更新。イメチェンした姿を公開した。「冬なのに思いつきで髪切って風邪引き注意です」田久保氏はインスタグラムで、伊豆の土産物店で「ブルーベリーの生ジュース」を飲んだと報告。「驚くほどブルーベリーが濃い 美味しかったー」とつづった。また、「あ。冬なのに思いつきで髪切って風邪引き注意です」と明かした。田久保氏は明るいブラウンのボブヘ