1月20日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「高市首相による衆議院解散表明と経済政策をめぐる議論」について意見を交わした。 この枠組みが壊れると、日本は本当に中国依存が深まる。民主主義の危機。 高市首相が会見し、1月23日召集の通常国会で衆議院を解散することを表明した。衆議院