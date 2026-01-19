大型契約は残り2シーズンレッドソックスが吉田正尚外野手と結んだ、5年9000万ドル（約142億円）の契約は2026年で4年目を迎える。年平均28億円という大型契約だが、年々成績が下降。米メディアではたびたびトレードの報道も飛び交っている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は16日（日本時間17日）、「レッドソックスはヨシダのトレード先を見つけたがっている」と指摘した。吉田は1年目に140試合に出場して15本塁打