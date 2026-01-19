洗練された造形美を引き立てる新色採用ヤマハは、同社のフラッグシップスーパースポーツモデル「YZF-R1 ABS」のカラーリングを新たにし、2026年4月17日より発売します。これに先立ち、ヤマハ発動機創立70周年を記念した限定モデル「70th Anniversary Edition」を、2026年1月30日に200台限定でリリースします。【画像】超カッコイ！ これがヤマハ「YZF-R1」です！ 画像で見る（27枚）YZF-R1は、1998年に欧州仕様が発売されて