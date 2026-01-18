スポニチスポニチアネックス

スノーボードW杯ハーフパイプ第5戦 平野歩夢が転倒し2回目を棄権

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • 17日、スノーボードW杯ハーフパイプ男子決勝が実施された
  • 平野歩夢は1回目の途中に転倒し、2回目を棄権
  • 五輪出場を確実にしており、19日にも正式発表される見通しとなっている
