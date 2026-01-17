イラストレーターのおもちさんの漫画「夫あるある〜我が家の場合〜」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「生活音がデカい」「意味もなく冷蔵庫を開ける」など、日常生活の中で妻が感じた夫の「あるある」。反対に、自分について夫に聞いたみたところ…という内容で、読者からは「まるでうちの夫を見ているかと思いました」「分かるわ〜！」などの声が上がっています。夫婦の違い