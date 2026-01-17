イラストレーターのおもちさんの漫画「夫あるある〜我が家の場合〜」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

「生活音がデカい」「意味もなく冷蔵庫を開ける」など、日常生活の中で妻が感じた夫の「あるある」。反対に、自分について夫に聞いたみたところ…という内容で、読者からは「まるでうちの夫を見ているかと思いました」「分かるわ〜！」などの声が上がっています。

夫婦の違いが見える、笑える日常エピソード

おもちさんはインスタグラムで、「おもちの日常漫画」というプロフィール名で作品を発表しています。おもちさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「夫あるある〜我が家の場合〜」を描いたきっかけを教えてください。

おもちさん「夫と一緒に暮らす中で、『自分とは違うなあ』と感じる場面が多々ありました。『もしかすると、他の家庭でも同じようなことがあるのでは？』と思い、投稿しました」

Q.作品に描かれている「夫あるある」の中で、「いいなあ」と感じることはありますか。

おもちさん「自宅で1人でスポーツ観戦に夢中になっているところは、いつも楽しそうでうらやましく感じています。私はスポーツ観戦にまったく興味がありませんが、もし自分に置き換えて想像すると、『服のバーゲンセール会場』にいるようなものかな、と思います」

Q.逆に気になっていることや、直してほしいことはありますか。

おもちさん「くしゃみなどの生活音が大きいところです。毎回私が夫のくしゃみに驚いてしまうので、もう少しボリュームを抑えてほしいです（笑）」

Q.この作品を旦那さまはご覧になりましたか。

おもちさん「夫も読みました。思い当たる点がたくさんあったようで、笑っていました」

Q.「夫あるある」を考えていく中で、改めて、旦那さまとご結婚したことをどのように感じましたか。

おもちさん「いろいろな男女の違いはあれど、そこも含めて楽しく暮らせているので、『結婚してよかったな』と思っています。結婚生活は、『近所の猫がかわいい』『茶柱が立った』など、他人にわざわざ話すほどのことではないような、日常の些細な会話ができることがうれしいです」

Q.漫画「夫あるある〜我が家の場合〜」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

おもちさん「作中で『夫は微熱でもつらい』『しんどいと大騒ぎ』という内容を描いたのですが、読者から『わが家の夫に風邪薬と言って子どものラムネを与えたら、“少しよくなったかも”と言っていました』というコメントをいただき、かわいらしくて思わず笑ってしまいました（笑）」