自分の顔に穴が空く。しかも、その穴は日に日に大きく……。そんな現実と今、リアルに闘っている人がいる。大阪府在住、YouTubeやTikTokなどで病状や音楽などを発信し続ける22歳の青年・もりひさんは一体、どのような病なのか？彼の胸の内を聞いた。（前後編の前編） 【画像】もりひさんの顔の穴、普段はガーゼで隠している 顔に穴が空く病と闘うもりひさん もりひさんに最初の異変が訪れたのは、小学2年生のとき。 「