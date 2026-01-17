日本小児救急医学会のX公式アカウント（@jsepsns2024）がこのほど、すべり台の利用をめぐって注意を呼びかけたところ、「知らなかった！」と驚きの声が相次ぎ、大きな反響を呼んだ。「大人の膝に子どもを乗せて滑り台を滑るのは、一見安全なようで、危険です」公園やアミューズメント施設などで、親が子どもを膝に乗せて、一緒にすべり台を滑る姿は、決して珍しい光景ではないだろう。身近だからこそ、改めて適切な利用方法を知っ