【女子旅プレス＝2026/01/16】福岡市博多区に新新ブランドホテル「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多」が、2026年9月1日（火）に開業する。【写真】“九州最大数”約200店舗集結「三井アウトレットパーク 福岡」2027年春開業へ◆リーガロイヤルホテルズの新ブランド始動博多・祇園町に位置する「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多」は、「HOTEL BAR」をコンセプトとする全117室のホテル。福岡空港から車で約15分、博多駅からは徒