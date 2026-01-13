上司と部下だけでなく、部門間やステークホルダーとの調整を担う「中間管理職」は、単なる利害調整だけでなく感情的な配慮も求められ、難しいポジションにあります。しかし、そんな管理職が業務を遂行するうえでは、いわゆる「社内政治」と呼ばれるスキルが役立っているケースも少なくありません。木村琢磨氏の著書『社内政治の科学』（日経BP）より、企業における「ミドルマネジャー」の役割と能力が高いミドルマネジャーが活用し