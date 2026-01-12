高市総理が1月23日召集予定の通常国会冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がっています。なぜこのタイミングで解散に踏み切るのでしょうか。【写真を見る】SNSで話題 高市総理 愛用の雪駄衆院解散の見方広まる井上貴博キャスター:前回の衆議院議員選挙から1年4か月ほどが経ちました。そして「自民・公明」の連立から、「自民・維新」になり過渡期を迎えたわけですが、次の選挙で日本の政治はどうなるのか、非常に重要な分岐点にな