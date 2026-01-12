現地１月11日に開催されたFAカップの３回戦で、日本代表MF田中碧が所属するリーズが２部のダービーと敵地で対戦。３−１で快勝を飾った。この試合で勝ち越しゴールを奪ったのが、ダブルボランチの一角で先発した田中だ。１−１で迎えた59分、味方のシュートのこぼれ球に反応し、落ち着いて押し込んでみせた。ストライカーばりの得点嗅覚を発揮した一撃に、ファンからは次のような声が上がった。 「本職FWすか？」「