「本職FWすか？」「いつもの、なぜそこにいる」日本代表MF、“ストライカーばり”の決勝弾にファン驚嘆！「ゴールへの嗅覚が異常」
現地１月11日に開催されたFAカップの３回戦で、日本代表MF田中碧が所属するリーズが２部のダービーと敵地で対戦。３−１で快勝を飾った。
この試合で勝ち越しゴールを奪ったのが、ダブルボランチの一角で先発した田中だ。１−１で迎えた59分、味方のシュートのこぼれ球に反応し、落ち着いて押し込んでみせた。
ストライカーばりの得点嗅覚を発揮した一撃に、ファンからは次のような声が上がった。
「本職FWすか？」
「田中碧のゴールへの嗅覚って異常だよな」
「得意のなぜそこにいる？ゴール」
「でた、田中碧のゴールへの謎の嗅覚」
「いるんだよねーそこに」
「お前その位置FWかよ笑笑」
「このゴールへの嗅覚がたまらんね」
「また、いつもの、なぜそこにいる」
「なんでボランチがそこにおんねん」
「動き出し完璧すぎる」
らしさが詰まった公式戦３点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の得点嗅覚を発揮した田中碧の今季３点目
この試合で勝ち越しゴールを奪ったのが、ダブルボランチの一角で先発した田中だ。１−１で迎えた59分、味方のシュートのこぼれ球に反応し、落ち着いて押し込んでみせた。
ストライカーばりの得点嗅覚を発揮した一撃に、ファンからは次のような声が上がった。
「本職FWすか？」
「田中碧のゴールへの嗅覚って異常だよな」
「得意のなぜそこにいる？ゴール」
「でた、田中碧のゴールへの謎の嗅覚」
「いるんだよねーそこに」
「お前その位置FWかよ笑笑」
「このゴールへの嗅覚がたまらんね」
「また、いつもの、なぜそこにいる」
「なんでボランチがそこにおんねん」
「動き出し完璧すぎる」
らしさが詰まった公式戦３点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の得点嗅覚を発揮した田中碧の今季３点目