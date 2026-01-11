「健康のためには、8時間寝ないといけない」。そう思い込んでいないだろうか？著書『体力がない人の仕事の戦略』を上梓した精神科医の和田秀樹氏によれば、「適正な睡眠時間」には個人差があり、5時間で十分な人もいれば、8時間でも足りない人もいるという。では、あなたにとって最適な睡眠時間は……。その見つけ方を和田氏が教える。睡眠時間「6時間未満」の人も少なくない多忙なビジネスパーソンであれば、十分な睡眠が取れな