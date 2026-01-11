2015年にベン・アフレックとの10年間の結婚生活に終止符を打ったジェニファー・ガーナーが、珍しく離婚について語った。【動画】ベン・アフレック、元妻ジェニファー・ガーナー＆子どもたちと仲良く野球観戦！2004年に交際をスタートさせ、7ヵ月後に婚約したジェニファーとベン。その2ヵ月後の2005年6月に結婚し、ヴァイオレット（20）とセラフィーナ（17）、サミュエル（13）という3人の子どもを授かった。その後、2015年6