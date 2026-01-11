顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、12月1日に発表した最新の「格安SIMランキング」、「格安スマホランキング」と併せ、その利用実態データを発表。調査では、同ランキングの調査対象者3,394名（格安SIM：2,059人/ 格安スマホ：1,335人）に、普段利用している決済サービスや金融サービス、携帯料金の支払いに設定しているクレジットカード、貯めている共通ポイントなどについて聴いている。貯めている共通ポイント TO