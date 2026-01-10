今年から新入りにも遠慮はなしだ。広島・新井貴浩監督（４８）が１０日、廿日市市の球団施設を訪れ、同所で行われている新人合同自主トレを視察した。９人の今季の新人たちは、７日に入寮し、自主トレとして動くのが、この日が２日目。練習の冒頭でそんなルーキーたちに訓示を述べた鯉将は「チャンスはあるので、そのチャンスを最終的に掴み取るのは、自分自身。１年目からどんどん奪いに来るように」とゲキをとばした。今季の