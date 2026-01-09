押し入った男らに殴られて腫れ上がった男性の腕＝９日、鎌倉市鎌倉山２丁目未明の凶行は閑静な住宅街を恐怖に陥れた。９日に鎌倉市鎌倉山２丁目の住宅で起きた強盗致傷事件。突然現れた黒ずくめの男らから暴行を受け、金品を奪われた男性（４５）が、事件の一部始終を報道陣の取材に明かした。一家そろって１階で就寝中だった午前５時過ぎ。最初に異変を察知したのは妻（３７）だった。階段を下りてくる不気味な足音。「泥棒に