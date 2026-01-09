Windows 11を搭載したPCには、俗に「CMOS」と呼ばれる機能がある。これは、起動ドライブやドライブ検索の優先順位などを記憶させた「不揮発性メモリ」を指す。なぜ、CMOSと呼ばれるのかというと、バッテリを使って内容を保持できるCMOSスタティックメモリ技術を利用しているからである。このCMOSが登場したのは、1984年のIBM PC ATからである。しかし、このとき、単純にバッテリバックアップされたCMOSスタティックメモリが搭載さ