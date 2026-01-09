あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、大阪の人気ラーメン店「極麺 青二犀（ごくめん・あおにさい）」監修の「黒胡椒（コショウ） 濃口黒醤油（しょうゆ）ラーメン」を1月9日から期間限定で販売します。【写真】本家「極麺 青二犀」の「黒二犀」と比較！おいしそう！スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリ