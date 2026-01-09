あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、大阪の人気ラーメン店「極麺 青二犀（ごくめん・あおにさい）」監修の「黒胡椒（コショウ） 濃口黒醤油（しょうゆ）ラーメン」を1月9日から期間限定で販売します。

【写真】本家「極麺 青二犀」の「黒二犀」と比較！ おいしそう！

スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、累計100種類以上の麺類などを販売。また、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボしたプロジェクト「スシロー×食べログ」名店シリーズも展開し、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」に選出された店が監修したラーメンを販売しています。

極麺 青二犀は、食べログで「3.73」（2025年12月時点）を獲得。大阪府吹田市に10年以上店を構え、だしのうまみと醤油の奥深いコクとキレを感じるインパクトのある黒いスープが特徴の「黒二犀」が人気となっています。

同店が監修した「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」は、同じく黒いスープで、うまみと酸味が調和し、まろやかな味わいが楽しめる一杯になっています。提供される直前に黒胡椒をかけ、スパイスの香りも楽しめます。価格は470円〜（税込み）です。

※価格は店舗によって異なります。