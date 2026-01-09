年末のNHK紅白歌合戦にも出場したガールズグループILLIT（アイリット）をめぐり、度を越えた私生活侵害や身辺を脅かす行為が続いている。1月9日、所属事務所BELIFT LABは公式立場を発表し、「最近、ILLITが海外での公式日程を終えた後、個人日程を消化して帰国する過程で、一部メンバーに対する深刻な私生活侵害事件が発生した」と伝えた。【写真】ウォンヒの至近距離SHOT「透明感えぐい」それによると、アーティストの帰国情報が