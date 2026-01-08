福岡初開催のグランツーリスモ ワールドシリーズファイナル2025年12月20日、21日の2日間にわたり、「グランツーリスモ ワールドシリーズ 福岡」が福岡国際会議場（福岡市博多区）で開催されました。グランツーリスモとは、1997年の初代発売以来、累計販売本数が1億本を超えたモータースポーツゲームのこと。福岡での本大会は2025年シーズンのワールドファイナルに位置づけられる最終戦であり、「ジャパンモビリティショー福岡202