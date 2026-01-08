日中関係が悪化している中、今週行われた中国と韓国の首脳会談で、中国側が「日本は一線を越えた」との認識を示していたと韓国メディアが伝えました。日本と中国をめぐっては、高市総理の「台湾有事発言」をきっかけに関係が悪化しています。韓国のテレビ局「SBS」によりますと、今月5日に中国・北京で行われた中韓首脳会談の中で、中国側の出席者が「戦後、日本の指導者が対外的な武力行使の意志をあらわにしたのは初めてだ」と指