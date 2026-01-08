生成AIは2025年以降、ChatGPT、Claude、Geminiなどの大規模言語モデルが実用段階に入り、日本の各業界に構造変化をもたらしている。投資マネーは「AIを活用する企業」から「AIで変革する企業」へと評価軸をシフトさせている。【こちらも】生成AIの勝敗軸は「性能」から「導入効率」へだが投資マネーはシフトしているが、実際の株価は期待に追いついていない。NTTデータのように株価が急騰した企業もある一方で、多くの企業では