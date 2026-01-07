湖北省武漢市にある華中農業大学園芸林学学院実践教育拠点の校門前で6日、収穫されたばかりの新鮮な野菜が入ったかごがずらりと並べられ、多くの人が購入していた。中国新聞網が伝えた。これらの野菜は、華中農業大学の施設農業科学・工学を専攻する学生の実習成果だ。学生たちは、専門の教師の指導の下、品種選択、育苗、管理、収穫、販売までを自分たちで行っている。安心の品質、かつ新鮮でおいしい野菜は売り切れ続出の人気商