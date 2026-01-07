マイナビ出版が発行するApple専門誌『Mac Fan』が、次号の2026年5月号（2026年3月27日発売号）をもって定期刊行を終了すると発表した。今後は、Webメディア『MacFan Portal』を中心に展開するほか、「Mac Fan Fes.」のようなリアルイベントで豊かな体験を提供していくとしている。Apple専門誌『Mac Fan』が3月で定期刊行を終了すると発表したMacFanは、1993年に創刊した雑誌。長らく月刊ペースで刊行してきたが、2024年3月にMacFan