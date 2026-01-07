Xに搭載されている生成AI「Grok」が問題になっています。Xに投稿された他人の写真などを勝手に加工できる機能を悪用し、無断で性的な画像に加工するケースが続出。子供にも性的ディープフェイク被害が広がっています。対策はあるのでしょうか？■全く知らない人に…水着姿などに加工私たちが話を聞いたのは、「自身の写真が勝手に性的な加工をされた」と訴える女性です。女性「今年に入ってからGrokを使って勝手にビキニ姿に変えら