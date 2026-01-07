ニューイヤー駅伝GMOインターネットグループは、元日に行われた第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で大会新記録の4時間44分0秒をマークし、初優勝を飾った。創部10年目で悲願の日本一。同グループの熊谷正寿代表は、選手に驚きの優勝祝いをしたことを明かした。熊谷氏はXに、GMOグループ新年会を開催した写真を添え「同席上で『ニューイヤー駅伝の優勝お祝い』をしました選手一人一人に優勝賞金1000万円を支給