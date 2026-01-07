ニューイヤー駅伝

GMOインターネットグループは、元日に行われた第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で大会新記録の4時間44分0秒をマークし、初優勝を飾った。創部10年目で悲願の日本一。同グループの熊谷正寿代表は、選手に驚きの優勝祝いをしたことを明かした。

熊谷氏はXに、GMOグループ新年会を開催した写真を添え「同席上で『ニューイヤー駅伝の優勝お祝い』をしました 選手一人一人に優勝賞金1000万円を支給 来年も連勝するお約束を頂きました！」と投稿。グループの新年会で選手たちと喜びを分かち合ったようだ。

チームには青学大OBが多く所属。来季は第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の5区で大逆転を演じた同大のエース黒田朝日（4年）が入部予定で、連覇へ戦力強化を図る。

元日のレースでは、2区で今江勇人が終盤にトップに立つと、そこからは独壇場だった。5区のルーキー太田蒼生と6区嶋津雄大が連続で区間新記録を樹立。アンカー鶴川正也がゴールテープを切り、大会新記録の4時間44分0秒で初の栄冠を勝ち取った。



（THE ANSWER編集部）