ブルージェイズと4年総額約94億円で契約した岡本和真（29）。同じ三塁が本職で、ホワイトソックスと2年総額約53億円で契約した村上宗隆（25）と比べて、年数も契約総額も約2倍となった。ブルージェイズ岡本和真の成否を左右する本拠地ロジャーズセンターの屋根への対応「村上と比べると、爆発力はやや劣るが……」米メディアの「ジ・アスレチック」は3日付の記事で、岡本と村上との比較についてこう報じた。「（岡本は）バット